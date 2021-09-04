Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un daha önce kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf bir grup insan tarafından tepki çekmişti. Bu olay üzerine takım arkadaşları da dahil olmak üzere binlerce insandan destek gören başarılı sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya aldığımız maç sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Ebrar paylaşımında, "Bizi karalamak isteyenler Avrupa 3.'sü oluşumuzu ağlayarak günlüklerine yazabilirler" ifadelerini kullandı.