Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un daha önce kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf bir grup insan tarafından tepki çekmişti. Bu olay üzerine takım arkadaşları da dahil olmak üzere binlerce insandan destek gören başarılı sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya aldığımız maç sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Ebrar paylaşımında, "Bizi karalamak isteyenler Avrupa 3.'sü oluşumuzu ağlayarak günlüklerine yazabilirler" ifadelerini kullandı.
CEV 2022 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde, Sırbistan'a kaybederek final şansını kaçıran Ay-Yıldızlılar, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Karşılaşma sonunda Ebrar Karakurt'un paylaşımı gündeme oturdu.
KISA SÜRE İÇİNDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Ebrar Karakurt, Hollanda maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Bizi karalamak isteyenler Avrupa 3.'sü oluşumuzu ağlayarak günlüklerine yazabilirler" ifadelerini kullandı. Başarılı sporcunun bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.