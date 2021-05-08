E-Ticarette yeni moda: Canlı yayında alışveriş
Pandemi sürecei sağlıktan ekonomiye, eğitimden çalışma şartlarına kadar birçok alanda köklü değişimler yaşattı. Bu süreçte en çok gelişim gösteren sektörlerden biri de e-ticaret sektörü oldu. Şu bir yılda hayatımıza bir de canlı yayında alışveriş girdi.
"Livestream shopping" yani canlı yayında alışveriş... İlk kez 2017'nin başında Çin'de kullanılmaya başlayan bu satış yöntemi, yeni normalle birlikte tüm dünyaya yayılmış durumda.
Peki canlı yayında alışveriş nasıl oluyor, Türkiye'de karşılığı var mı? İşte yanıtı...