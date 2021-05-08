E-Ticarette yeni moda: Canlı yayında alışveriş

Pandemi sürecei sağlıktan ekonomiye, eğitimden çalışma şartlarına kadar birçok alanda köklü değişimler yaşattı. Bu süreçte en çok gelişim gösteren sektörlerden biri de e-ticaret sektörü oldu. Şu bir yılda hayatımıza bir de canlı yayında alışveriş girdi.