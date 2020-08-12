HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

E-ticaret sitesinin hedefi 1 milyar müşteriye ulaşmak

Hindistan'ın batısıyla Almanya'nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyada 1 milyar müşteriye ulaşarak, bölgenin en büyük teknoloji şirketi olmayı hedeflediklerini belirten Hepsiburada'nın CEO'su Murat Emirdağ, "İstanbul'u bir merkez olarak düşünüp, etrafındaki 4 saatlik uçak mesafesi içinde kalan...

E-ticaret sitesinin hedefi 1 milyar müşteriye ulaşmak
12.08.2020 13:48 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:51

Hindistan'ın batısıyla Almanya'nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyada 1 milyar müşteriye ulaşarak, bölgenin en büyük teknoloji şirketi olmayı hedeflediklerini belirten Hepsiburada'nın CEO'su Murat Emirdağ, "İstanbul'u bir merkez olarak düşünüp, etrafındaki 4 saatlik uçak mesafesi içinde kalan 1 milyar müşteriye Türkiye'den hizmet vermek istiyoruz. Hepsiburada e-ticaret platformu, 40'tan fazla kategoride 30 milyondan fazla ürünün yer aldığı, ayda 200 milyon ziyaret alan dev bir ekosistem" dedi. 

Dijital dönüşümün ele alındığı Bloomberg HT Dijital Dönüşüm Zirvesi 12 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Bloomberght.com ve Bloomberg HT'nin tüm sosyal medya hesaplarından gün boyunca canlı olarak yayınlanan oturumlarda "Ekonomik Faaliyetlerin Devamı İçin Dijital Dönüşüm" konusu işin uzmanları tarafından ele alındı. E-ticaret markası Hepsiburada'nın CEO'su Murat Emirdağ da oturuma konuk oldu. Emirdağ, e-ticarette dijital dönüşüm üzerine verdiği genel bilgiler ardından, Covid-19 pandemi sürecinin dijital dönüşüme etkisi, geleneksel perakendecilerin bu dönüşüme tepkileri ve Hepsiburada'nın dijital dönüşüme yaptığı yatırımlarla ilgili olarak bilgiler aktardı. 

"SİLİKON VADİSİ İLE KAPALI ÇARŞI KÜLTÜRÜNÜ BİRLEŞTİREN BİR EKİBE SAHİBİZ" 

Murat Emirdağ şu bilgileri verdi:  

"Hepsiburada e-ticaret platformu, 40'tan fazla kategoride 30 milyondan fazla ürünün yer aldığı, ayda 200 milyon ziyaret alan dev bir ekosistem. Hepsiburada ayrıca Akıllı Operasyon Merkezi, on binlerce markanın, girişimcinin yer aldığı Pazaryeri modeli, kendi operasyonel lojistik yetkinliklerini sunduğu Hepsijet, et süt yumurta gibi tüm taze gıda süpermarket ihtiyaçlarını birkaç saat içinde tüketicinin kapısına getiren Hepsiexpress, dijital ödeme çözümleri sunduğu Hepsipay, e-ihracat programımız HepsiGlobal gibi hizmetler ve iştiraklarle dijital dönüşümün tam merkezinde yer alıyor." 

Bu hizmetleri sunarken Türkiye ile sınırlı kalmadıklarını belirten Emirdağ, "Silikon Vadisi ile Kapalı Çarşı kültürünü birleştiren, veri ile tecrübeyi harmanlayan bir ekibe sahibiz. İstanbul'u bir merkez olarak düşünüp, etrafındaki 4 saatlik uçak mesafesi içinde kalan 1 milyar müşteriye Türkiye'den hizmet vermek istiyoruz. Hepsiburada olarak Hindistan'ın batısıyla Almanya'nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, bu topraklardan bir teknoloji gücü ve uluslararası bir başarı hikayesi çıkararak ülkemizi gururlandırmak" dedi. 

DİJİTAL ALTYAPI, E-TİCARET SEKTÖRÜNÜN VARLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ 

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının internet kullandığından bahseden Emirdağ, sözlerine "Şu an baktığımızda ortalama 4,5 milyar insan internet kullanıyor ve bunlardan 346 milyonu sadece bir yılda internet dünyasında giriş yaptı. Rakamlar bu kadar hızlı yükselirken, artık tek bildiğimiz şey teknolojik ve dijital gelişmelerin de aynı hızda, durmadan daha ileri gitmeye devam etmesi gerektiği. Bu nedenle e-ticaret sektörünün devamlılığı sağlayabilmek için dijital altyapının sürekliliğine ve kuvvetli olmasına ihtiyacımız var. Hepsiburada olarak biz, her gün, operasyonel ve lojistik yetkinliklerimizi güçlendirmek üzere yatırımlarımıza durmadan devam ediyoruz" şeklinde devam etti. 

PANDEMİ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRDI 

Hayatı eve sığdırmaya çalıştığımız pandemi döneminde daha önce internetten hiç alışveriş yapmamış ya da sadece belirli ihtiyaçlarını karşılayan kesimin de online alışveriş yapmaya başladığını dile getiren Emirdağ, "Geçtiğimiz yıl e-ticaretin perakende içindeki payı yüzde 5 dolaylarında seyrederken, pandemiyle birlikte 2023 yılında gelinmesi hedeflenen çift haneli rakamlara yaklaştığımızı söylemek mümkün. Pandemi 3 yılda gelmeye beklediğimiz noktaya 3 ayda gelmemizi sağladı. Dolayısıyla, insanların pratikliğini, güvenliğini, hızını ve tüm avantajlarını tecrübe ettiği e-ticarete olan ilginin devam edeceğini düşünüyoruz," dedi. 

"KADIN ELİ DEĞEN BİR EKONOMİNİN VE ÜLKENİN DAHA GÜÇLÜ OLACAĞINA İNANIYORUZ." 

Yaşamın her alanında, kadınların varlığını önemseyen Hepsiburada, 2017 yılında "Kadın Girişimcilere Teknoloji Gücü" pragramını başlattı. Bu programla birlikte iş ortaklarımız arasındaki kadın girişimcilerin oranı yüzde 25'e yükseldi. Covid-19 pandemi döneminde, artan e-ticaret talebiyle birlikte kadın girişimcilerin de işlerini e-ticarete taşımaya devam ettiğini dile getiren Emirdağ, "2020 Mart-Haziran döneminde programa başvuran ve mağazalarını açan kadın girişimci sayısında yüzde 140'a varan artış gözlemledik. Hepsiburada'da her gün daha fazla kadın girişimcinin işini e-ticarete taşımasından veya e-ticarette işini kurmasından büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. 

HER ŞEYDEN ÖNCE SAĞLIK 

Murat Emirdağ şöyle devam etti;  

"Daima çalışanları, iş ortakları ve müşterilerinin sağlık ve güvenliğine öncelik veren Türkiye'nin Hepsiburada'sı, Covid-19 ile ilgili dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek henüz Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemişken bu konularda gerekli önlemleri aldı. Pandemi sürecinde kesintisiz şekilde faaliyetlerine devam eden Hepsiburada, operasyonel devamlılık ile sosyal dayanışma ve topluma destek konularında da hızlı aksiyonlar aldı." 

Hepsiburada olarak pandemi sürecinde topluma ve ekonomiye verdikleri destekleri hakkında ise Emirdağ, "Türkiye olarak içinden geçtiğimiz bu süreçte el ele vermenin ve birbirimize destek olmanın önemine inanıyoruz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' milli dayanışması kapsamında, sağlık personelinin kullanımı için T.C. Sağlık Bakanlığı'na, 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek verdik.

Ramazan ayında İçişleri Bakanlığı ve Valilikler ile koordineli olarak, Hepsiburada ve müşterilerimizin desteği ile on binlerce Ramazan paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Gebze Akıllı Operasyon Merkezimiz, Hepsijet Lojistik ve Hepsiexpress birimlerimizde görevlendirmek üzere 2020 sonuna kadar 5 bin kişilik bir ek istihdam sağlayarak, ülkemizin istihdam ve ekonomisine katkımızı perçinleyecek ek istihdam planımızı açıkladık. Tekstil perakendecileri ve markalarına destek olmak amacıyla Perakende Dayanışma Hareketi'ni hayata geçirdik. Bu kapsamda BMD üyesi markalara verdiğimiz ekstra ticari teşviklerin yanı sıra, pazarlama, e-ihracat, lojistik ve teknoloji alanlarında destekler sunmaya başladık." şeklinde konuştu. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi 3. Sayfa
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, pazar günü İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, pazar günü İstanbul'a geliyor
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Yalın Beren Saat Murat Dalkılıç Erkan Kolçak Köstendil
Spor Can Bartu Fatih Terim Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: E-ticaret sitesinin hedefi 1 milyar müşteriye ulaşmak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 13:51:23. #1.15#
title