E-spor turnuvası Kupa Papara, mart ayında devam ediyor

E-spor sektöründe yatırımlarını sürdüren Papara, The Academys iş birliği ile eylül ayında hayata geçirdiği Kupa Papara projesinin mart ayında da devam ettiğini duyurdu.

Papara Metal Card sürprizleri ve 80 bin lira ödül havuzu ile duyurulan Kupa Papara, eylül ayı itibariyle başlamıştı. Her ay gerçekleşecek olan turnuvalar serisinde birbirinden farklı oyunlar yer alıyor.

Yeni yılda ise turnuvalar FIFA 22 ile açıldı. 30 Ocak'ta ekrana gelen finallerde FIFA 22 Ultimate Team Şampiyonu, Team Demiral Esports oyuncusu Arda 'JanArda' Azinyan olurken, FIFA 22 Classic şampiyonu ise Fenerbahçe Espor oyuncusu Türkcan 'TURKO' Ulutaş oldu.

ARENA OF VALOR'DA 10 BİN LİRA ÖDÜL HAVUZU

Kupa Papara serüveninde sırada Arena of Valor var. Mart ayında Arena of Valor vadisine inecek olan Kupa Papara'da 10 bin lira ödül havuzu bulunuyor. Bu heyecana katılmak ve takımıyla şampiyonluk mücadelesi vermek isteyenler için kayıtlar devam ediyor. Son kayıt günü olan 7 Mart'ın ardından elemeler başlayacak. Turnuvanın finali ise 11 Mart tarihinde//nimo.tv/kupapapara adresi üzerinden ekranlara gelecek.