E grubu puan durumu! Galatasaray puan durumu! GS puanı kaç? UEFA Avrupa Ligi E grubu puan durumu! Hangi takım kaçıncı sırada? Grup maçları bitti mi?
UEFA Avrupa Ligi 6. grup maçları sona erdi. Maçların ardından temsilcilerimizin puan durumları ve gruptaki sıralaması merak edildi. Gruptaki puan durumu merak edilen takımlardan birisi de Galatasaray oldu. Peki, Galatasaray Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? GS grubu puan durumu! E grubu puan durumu! Galatasaray puan durumu! GS puanı kaç? UEFA Avrupa Ligi E grubu puan durumu ve detayları haberimizde...
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puanda ve kaçıncı sırada? GS gruptan 1. çıkar mı? GS puanı kaç? Galatasaray maçları ne zaman oynanacak? E grubu puan durumu! Galatasaray puan durumu! GS puanı kaç? UEFA Avrupa Ligi E grubu puan durumu! Hangi takım kaçıncı sırada? Grup maçları bitti mi? Galatasaray'ın gruptaki maçları ne zaman, saat kaçta, hangi günler?
Galatasaray E grubunda bulunuyor. Galatasaray 6 maç sonrasında 12 puana ulaşıyor ve grubu 1. tamamlıyor.
E Grubu güncel puan durumu:
- Galatasaray : 12 puanda
- Lazio : 9 puanda
- Marsilya : 7 puanda
- Lokomotiv Moskova : 2 puanda
Bu puan durumuna göre temsilcimiz Galatasaray 12 puanla lider konumda yer alıyor.
Temsilcimiz Galatasaray şuanda grupta 1. sırada ve 11 puanda yer alıyor. Lazio ile 0-0 eşitlik devam ediyor. Eğer maç berabere biterse Galatasaray 12 puanla grubu 1. tamamlayacak.
Lazio ve Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Haliyle temsilcimiz Galatasaray 12 puanla grubu 1. sırada tamamladı ve adını son 16'ya yazdırdı.
Avrupa Ligi'nde ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren takımlar son 24 takım arasına kalacak. Üçüncü bitirenler ise Konferans Ligi'ne gidecek. İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
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