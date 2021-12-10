Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puanda ve kaçıncı sırada? GS gruptan 1. çıkar mı? GS puanı kaç? Galatasaray maçları ne zaman oynanacak? E grubu puan durumu! Galatasaray puan durumu! GS puanı kaç? UEFA Avrupa Ligi E grubu puan durumu! Hangi takım kaçıncı sırada? Grup maçları bitti mi? Galatasaray'ın gruptaki maçları ne zaman, saat kaçta, hangi günler?

GALATASARAY GRUPTA KAÇINCI SIRADA? KAÇ PUANI VAR?

Galatasaray E grubunda bulunuyor. Galatasaray 6 maç sonrasında 12 puana ulaşıyor ve grubu 1. tamamlıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

E Grubu güncel puan durumu:

Galatasaray : 12 puanda

12 puanda Lazio : 9 puanda

9 puanda Marsilya : 7 puanda

7 puanda Lokomotiv Moskova : 2 puanda

Bu puan durumuna göre temsilcimiz Galatasaray 12 puanla lider konumda yer alıyor.

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA? GS PUANI KAÇ?

Temsilcimiz Galatasaray şuanda grupta 1. sırada ve 11 puanda yer alıyor. Lazio ile 0-0 eşitlik devam ediyor. Eğer maç berabere biterse Galatasaray 12 puanla grubu 1. tamamlayacak.

Lazio ve Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Haliyle temsilcimiz Galatasaray 12 puanla grubu 1. sırada tamamladı ve adını son 16'ya yazdırdı.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Avrupa Ligi'nde ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren takımlar son 24 takım arasına kalacak. Üçüncü bitirenler ise Konferans Ligi'ne gidecek. İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet