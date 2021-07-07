e-Futbol Milli Takımı'nın eEuro2021 macerası başlıyor
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e-Futbol Milli Takımı'nın eEuro2021 macerası başlıyor

e-Futbol Milli Takımı'nın eEuro2021 macerası başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turkcell'in ana sponsoru olduğu eMilli Takımı, Avrupa'nın en önemli e-turnuvası olan eEuro2021'de şampiyonluk mücadelesine çıkıyor.

Turkcell'in ana sponsoru olduğu eMilli Takımı, Avrupa'nın en önemli e-turnuvası olan eEuro2021'de şampiyonluk mücadelesine çıkıyor. Ali Doğan Barutçu, Mücahit Sevimli, Erman Gökdemir ve Emir Ünal'dan oluşan eMilli Takımı PES oyununda mücadele edecek.

TURKSPORU'nun destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğunu yaptığı e-Futbol Milli Takımı, eEuro2021'de şampiyonluk arıyor. 8-10 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek eEuro2021'e 16 takım katılacak. Ali Doğan Barutçu, Mücahit Sevimli, Erman Gökdemir ve Emir Ünal'dan oluşan eMilli Takımı, A Grubu'nda Sırbistan, Polonya ve Karadağ ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar maçlarını Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki eFutbol alanında oynayacak. eMilli Takımı ilk maçında 8 Temmuz günü Perşembe Sırbistan ile Türkiye saati (TSİ) ile 13.00'de karşı karşıya gelecek. Milliler, grubundaki ilk maçını kazanması halinde aynı gün TSİ 16.20'de ise çeyrek finale kalmak için Polonya-Karadağ mücadelesinin galibi ile ikinci maçını oynayacak.

e-Futbol Milli Takımı'nın eEuro2021'deki maçlarının Twitch.tv/TFF1923 ve TFF Youtube kanalında yayınlanacağı belirtildi. - İSTANBUL

e-Futbol Milli Takımı'nın eEuro2021 macerası başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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