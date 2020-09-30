Dynamo Kiev'i gruplara taşıyan 75 yaşındaki Lucescu, Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı teknik adamı olacak
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Dynamo Kiev'i gruplara taşıyan 75 yaşındaki Lucescu, Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı teknik adamı olacak

30.09.2020 09:30 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:43

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 play-off turunda Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Gent'i 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Bu sonuçla Lucescu, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en yaşlı teknik adam olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.

Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.

LUCESCU TARİHE GEÇTİ

Dinamo Kiev'i 4 yıl sonra gruplara taşıyan 75 yaşındaki Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en yaşlı teknik adam olacak.

REBROV MUCİZEYİ BAŞARDI

Sergiy Rebrov'un teknik direktörlüğünü yaptığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros, Molde'yi eleyerek 24 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Dynamo Kiev'i gruplara taşıyan 75 yaşındaki Lucescu, Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı teknik adamı olacak
Haber Yorumları (3)
MAHO: bu hoca gerçekten oyundan anlayan biri tebrik ediyorum
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KASIM: Bu adam futboldan anlamaz, yaşlı. ooo bizde ne süper hocalar var!!!
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BURHAN: ISTE BU'' IMPARATORLARA TAC GIYDIREN''Bizimkisi SAHTE Imparator. Bu Adam nezaman birdaha GALATASARAY''in basina gelecek??. BEKLIYORUZ!!!!InsaAllah Galatasaray''li yöneticiler uyanirlar ve sahtesini gönderip gercegini getirirler.
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