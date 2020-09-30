Dynamo Kiev'i gruplara taşıyan 75 yaşındaki Lucescu, Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı teknik adamı olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 play-off turunda Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Gent'i 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Bu sonuçla Lucescu, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en yaşlı teknik adam olacak.