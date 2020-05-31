Düzce'de iki ilçede koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan giriş-çıkış kısıtlaması kaldırıldı
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Düzce'de iki ilçede koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan giriş-çıkış kısıtlaması kaldırıldı

Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yığılca ile Akçakoca ilçelerinde giriş ve çıkışlarda uygulanan kısıtlamanın sona erdiğini bildirdi.

Düzce'de iki ilçede koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan giriş-çıkış kısıtlaması kaldırıldı
31.05.2020 21:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:59

Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yığılca ile Akçakoca ilçelerinde giriş ve çıkışlarda uygulanan kısıtlamanın sona erdiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında gündemdeki konuları görüşmek üzere 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıda, Akçakoca ilçesinde giriş çıkışların sınırlandırılmasına ilişkin 10 Nisan'da alınan karar, 1 Haziran itibarıyla kaldırıldı.

Akçakoca'da sahil bandında ise kapalı olan yürüyüş yolu, sosyal mesafe kuralına uyulması şartıyla yeniden açıldı.

Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda 16 Nisan'da alınan 19 No'lu kararla uygulanan Yığılca ilçesindeki giriş ve çıkış sınırlandırması da 1 Haziran itibarıyla sonlandırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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