Duygun Yarsuvat Yeniden Başkan Adayı Oluyor

Galatasaray'da 13 Ocak'da yapılacak olağanüstü kongrede Dursun Özbek rakipsiz olmayacağı ve Prof.Dr. Duygun Yarsuvat'ın başkanlığa aday olacağı iddia edildi.

Galatasaray'ı Mayıs ayında seçime kadar yönetecek bir ekip oluşturma çalışması içinde olan Duygun Yarsuvat'ın, istediği adayı bulamaması halinde kendisi göreve yine 6 aylığına talip olmayı planladığı öğrenildi.

Duygun Yarsuvat daha önce yaptığı açıklamalarda Dursun Özbek'in 'baskın seçim' kararını eleştirmişti. (Güneş)