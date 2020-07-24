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Duvar'da Rövaşata... Başakşehir'in şampiyonluğu, Trabzon'un kaybedişi

Hamid Omeri ve Ali Fikri Işık iki dilli Duvar'da Rövaşata programında, Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülüşünü konuştu.

24.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:57

DUVAR - Hamid Omeri ve Ali Fikri Işık iki dilli Duvar'da Rövaşata programında, Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülüşünü konuştu. Başakşehir'in kazandığı şampiyonlukta eski teknik direktör Abdullah Avcı ve mevcut teknik adam Okan Buruk'un paylarını değerlendiren ikili, takımı şampiyonluğa taşıyan oyun planını da konuştu. Trabzonspor'un yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşmasını yorumlayan Işık, Hüseyin Çimşir'in oyununu eleştirdi. Duvar'da Rövaşata'nın son bölümü ise Kürtçe devam etti. İsveç 2. Ligi'nde mücadele eden Dalkurd'u değerlendiren yorumcular, takımın son halini yorumladı.

Duvar'da Rövaşata... Başakşehir'in şampiyonluğu, Trabzon'un kaybedişi

Kaynak: DailyMotion.com

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