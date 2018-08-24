Duterte: ABD'nin F16 Teklifi İşe Yaramaz

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "ABD, ordumuzu dizayn etme çabası içinde ancak ordumuzun ağır silahlara ihtiyacı yok. Bizim, helikopter ve küçük uçaklara ihtiyacımız var. ABD'nin F16 teklifi işe yaramaz." dedi.