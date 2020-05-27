Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Bundesliga'nın 28. haftasında milli futbolcular Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, Ozan Kabak'lı Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti. Düsseldorf'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Kenan Karaman kaydetti.
27.05.2020 23:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:15
Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'lı Fortuna Düsseldorf, Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04'ü konuk etti.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Düsseldorf'un galibiyet golü 68. dakikada milli futbolcu Kenan Karaman'dan geldi. Ev sahibi ekibin diğer golünü ise 63. dakikada Hennigs attı. Schalke'nin tek sayısını 53. dakikada McKennie kaydetti.
Bu sonucun ardından Fortuna Düsseldorf ligdeki puanını 27'ye yükseltti. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Schalke ise 37 puanda kaldı.
Milli futbolcular, Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Ozan Kabak karşılaşmada 90 dakika forma giydi.