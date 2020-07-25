Düşme hattında bulunan Kayserispor'un Trabzonspor maçında attığı net gol verilmedi Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçında 36. dakikada Henrique'nin vurduğu şutta kaleci Uğurcan topu kalenin içinden çıkardı. Ancak hakem gol kararı vermedi.

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçında büyük bir skandala imza atıldı. Süper Ligde düşmeme mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'un golü verilmedi.

Mücadelenin 36. dakikasında gelişen atakta Kvrzic'in sağdan yaptığı ortada Henrique kafayı vurdu ancak Uğurcan gole izin vermedi. Henrique seken topa bir kez daha vururken kaleci Uğurcan topu içerden çıkardı. Ancak pozisyon gol olarak değerlendirilmedi.