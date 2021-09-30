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Düşene bir tekme de Benfica'dan! Barcelona, Avrupa kupalarında yarım asır sonra bir ilki yaşadı

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Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Benfica, sahasında Barcelona'yı 3-0 yendi. İkinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Katalan devi, yarım asır sonra bir ilki yaşadı. En son 1972-73 sezonunda UEFA Kupası'nın ilk turunda iki maçı da kaybeden Barça, 50 yıl sonra aynı kötü tabloyu tekrarladı.

Barcelona adeta dibe vurdu. La Liga'da 6. sırada bulunan Katalan devi, Şampiyonlar Ligi'nde de hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Benfica'ya Portekiz'de 3-0 mağlup olan Barça, taraftarlarına yarım asır sonra bir ilki yaşattı.

DARWIN NUNEZ DUBLE YAPTI

Karşılaşmaya adeta golle başlayan Benfica, 3. dakikada Darwin Nunez'le öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Portekiz ekibi, ikinci yarı Barcelona'yı sahadan sildi. 68. dakikada Rafa Silva, Benfica'yı 2-1 öne geçirirken 79. dakikada Darwin Nunez kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti ve maçı Portekiz temsilcisi 3-0 kazandı.

EN SON 1972-73 SEZONUNDA İLK İKİ MAÇINI KAYBETTİ

Barcelona, 50 yıl sonra bir Avrupa kupası sezonundaki ilk iki maçını da kaybetti. Katalan devi, kulüp tarihinde 1972-73 sezonu UEFA Kupası'nın ilk turunda iki maçı da kaybederek elenmişti. Barcelona, tarihinde ise üçüncü kez Avrupa kupalarına üst üste iki yenilgiyle başladı. Bordo Mavililer, 1966-67 sezonunda da (UEFA kupası) üst üste iki maçında yenilmişti.

Düşene bir tekme de Benfica'dan! Barcelona, Avrupa kupalarında yarım asır sonra bir ilki yaşadı
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