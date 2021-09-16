Durum hiç iyi değil! A Milli Takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda iki basamak birden düştü

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek 39. sıraya gelen Milli Takımımız, iki basamak daha geriledi. Ay-Yıldızlılar, Karadağ beraberliği ve Hollanda yenilgisi sonrası 1455 puanla 41. sıraya yerleşti.

ZİRVE AYNI

Belçika Milli Takımı, zirvede kalmaya devam etti. 2021 Copa America finalisti Brezilya da 2. sıradaki yerini korurken, İngiltere 3. sıraya yükseldi.

EN BÜYÜK ÇIKIŞ KOSAVA'DA

En büyük çıkış ise Kosova'dan geldi. Kosova, 6 basamak daha yükselerek 109'uncu sıraya geldi ve tarihinin en iyi derecesini kaydetti.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

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