Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi

Kuveyt Ligi'nde Al Salmiya ile Al Qudisiya arasında oynanan maçta yaşanan olay gündem yarattı. Al Salmiya Başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, Al Qudisiya için çalınan penaltı kararı sonrası takımını sahadan çekerek stat ışıklarını kapattırdı. Bunun üzerine müsabakanın hakemi, pozisyonu VAR'da izleyerek kararından vazgeçti.