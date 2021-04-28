Hakemlerin işi gerçekten zor! Kulüp başkanı sahaya inip penaltıyı iptal ettirdi
Kuveyt Ligi'nde Al Salmiya ile Al Qudisiya arasında oynanan maçta yaşanan olay gündem yarattı. Al Salmiya Başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, Al Qudisiya için çalınan penaltı kararı sonrası takımını sahadan çekerek stat ışıklarını kapattırdı. Bunun üzerine müsabakanın hakemi, pozisyonu VAR'da izleyerek kararından vazgeçti.
Kuveyt Premier Ligi'nin 12. haftasında oynanan Al Salmiya ile Al Qudisiya karşılaşması ilginç bir olaya sahne oldu.
OYUNCULARI SAHADAN ÇEKİP STAT IŞIKLARINI KAPATTIRDI
Maçın hakemi 101. dakikada Al Qudisiya lehine penaltı kararı verdi. Bu kararın ardından mücadeleyi tribünden izleyen Al Salmiya Başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, yeşil zemine inerek oyuncularına soyunma odasına gitmelerini söyledi ve stat ışıklarını kapattırdı.
HAKEM VAR'DA İZLEYİP PENALTIYI İPTAL ETTİ
Başkanın bu sert tavrı karşısında maçın hakemi, pozisyonu VAR'da izleyerek penaltı kararını iptal etti. Al Salmiya - Al Qudisiya müsabakası golsüz beraberlikle sonuçlandı.