Türkiye'nin yaş üzüm ihracatı yüzde 22 arttı

Türkiye'nin yaş üzüm ihracatının 1 Ocak-14 Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttığı bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, yaş üzüm ihracatında 2021/22 sezonuna başarılı bir giriş yaptı.

Yaş üzüm ihracatından elde edilen tutar 1 Ocak–14 Eylül 2020 döneminde 63 milyon Dolar iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 22'lik artışla 77 milyon dolara yükseldi. Yaş üzüm ihracatı miktar bazında da yüzde 32'lik artışla 54 bin 665 tondan 72 bin tona çıktı.

Sultani çekirdeksiz üzüm yaş üzümde dünyanın ilk tercihi oldu. Sultani çekirdeksiz üzüm ihracatı yüzde 38'lik artışla 38,8 milyon dolardan 53,7 milyon dolara yükseldi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, taze üzüm ihracatında başarılı bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin çok çeşitli sofralık üzüm üretimi yaptığını, dünyaya lezzet ve sağlık dağıttığını vurgulayan Uçak, "Sofralık taze üzüm ihracatından 2020 yılında ülkemize toplam 158 milyon dolar ihracat geliri sağlamıştık. 2021 yılı için belirlediğimiz 200 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Sultani çekirdeksiz üzüm dışında özellikle diyabet hastalarının gözdesi olan Superior üzümünün ulaştığı 6,6 milyon dolarlık ihracat tutarıyla ikinci sırada yer aldı. Yalova incisi 2,7 milyon dolar, rezaki üzümü 1,5 milyon dolar, red globe üzümü ise 1,4 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2021'de 49 ülkeye sofralık üzüm ihraç ettiğini belirten Uçak, dış satımda ilk sırada 42,7 milyon dolarla geleneksel ihraç pazarı Rusya Federasyonu'nun yer aldığını bildirdi.