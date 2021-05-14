Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'e ABD'de soruşturma açıldı
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Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'e ABD'de soruşturma açıldı

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Dünya gündeminden düşmeyen kripto para borsalarındaki gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Elon Musk'ın dün Tesla'nın ödemelerde Bitcoin kullanmayacağını duyurmasının ardından fiyatlarda sarsılma görülmüştü. Bugün ise ABD Adalet Bakanlığı ve Milli Gelirler Dairesi kara para aklama ve vergi konuları dolayısıyla dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e soruşturma açtı.

Bloomberg'e konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre soruşturmada para aklama ve vergi suçu konularında araştırma yapan yetkililer Binance'ın operasyonları konusunda yetki sahibi kişilerden bilgi istedi.

"ŞİRKET TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ CİDDİYETLE ELE ALIYOR"

Binance sözcüsü Jessica Jung, şirketin tüm yasal yükümlülüklerini ciddiyetle ele aldığını ve regülatörlerle temas halinde bulunduğunu belirtti. Şirketin söz konusu soruşturmayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığını belirten sözcü para aklamayla mücadele konusundaki prensiplere uyum programı oluşturmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

BINANCE BÜYÜK ÖLÇÜDE DEVLET DENETİMİNİN DIŞINDA

Twitter ve geleneksel medya mülakatlarında token'ları öven CEO Changpeng Zhao'nun yönettiği Binance, 2017'de kuruldu ve bugün rakiplerinin önüne geçmiş durumda. Binance de faaliyet gösterdiği alandaki diğer firmalar gibi büyük ölçüde devlet denetiminin dışında. Cayman Adaları'nda tüzel kişiliği bulunan ve Singapur'da ofisi bulunan Binance'in birden fazla genel merkezi bulunuyor.

MUSK "TESLA ÖDEMELERDE BITCOIN" KULLANMAYACAK DEMİŞTİ

Öte yandan dün gece saatlerinde Elon Musk'ın Tesla'nın ödemelerde Bitcoin kullanmayacağını duyurmasıyla da Bitcoin fiyatında büyük düşüş görülmüştü.

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Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'e ABD'de soruşturma açıldı
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