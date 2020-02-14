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'Dünyanın B planıyız'

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ bu hafta Şans Sohbetleri'nde finansal piyasaları etkileyen Çin'deki koronavirüs'ün Türkiye için yarattığı fırsatları değerlendirdi.

14.02.2020 05:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 05:02
'Dünyanın B planıyız'

Ekonomist ile gazetecisi bu hafta Şans Sohbetleri'nde finansal piyasaları etkileyen Çin'deki koronavirüs'ün Türkiye için yarattığı fırsatları değerlendirdi.İkili, Merkez Bankası'nın 19 Şubatta yapacağı toplantıda faiz konusunda atacağı adımı irdeledi.

Kaynak: Dunya.com

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