Dünyaevine giren çiftin damatlık ve gelinlik yerine tercihi Galatasaray forması oldu

Bilecik'te hayatlarını birleştiren Ramazan ve Sevda Ünver çifti, nikahlarına Galatasaray forması ile geldi. Fanatik çift, klasik damatlık ve gelinlik yerine takımlarının formasını giymeyi tercih ettiklerini söyledi.