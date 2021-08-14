Dünyaevine giren çiftin damatlık ve gelinlik yerine tercihi Galatasaray forması oldu
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Dünyaevine giren çiftin damatlık ve gelinlik yerine tercihi Galatasaray forması oldu

Dünyaevine giren çiftin damatlık ve gelinlik yerine tercihi Galatasaray forması oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

Bilecik'te hayatlarını birleştiren Ramazan ve Sevda Ünver çifti, nikahlarına Galatasaray forması ile geldi. Fanatik çift, klasik damatlık ve gelinlik yerine takımlarının formasını giymeyi tercih ettiklerini söyledi.

En özel günlerindeki kıyafet tercihi formadan yana oldu. Bilecik'in Gölpazar ilçesinde dünyaevine giren Ramazan ve Sevda çifti, nikah törenlerine Galatasaray forması ile geldi.

"İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Çiftin nikahını kıyan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, "Bizler için de güzel bir anı oldu. İlk defa şahit oluyoruz. Çiftimize ömür boyu mutluluklar dileriz" dedi.

İHA'nın aktardığı habere göre; Genç çift ise, fanatik Galatasaray taraftarı olduklarını söyleyerek, bu özel ve mutlu günlerinde takımlarının formasını giymek istediklerini söylediler.

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Haber Yorumları (2)
ÇINAR SARAÇ: Yaaa he he , düğünü oldu bitti herşeyi bitti nikaha böyle gidiyor ne var bunda sanırsın başarılı bir kulüp
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ZEYNEP NURSEN: Yok artık iç çamaşırları da logoludur bunların
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