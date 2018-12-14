Dünyada yeni bir parasal gevşeme dönemi başlıyor

JCR Eurasia Rating Başkanı Ökmen, küresel düzeyde yeni bir parasal gevşeme döneminin tekrar başlama olasılığının arttığını, buna bağlı olarak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin fonlama sıkıntısının tekrar rahatlayabileceğini söyledi.

Dünyada yeni bir parasal gevşeme dönemi başlıyor

JCR Eurasia Rating Başkanı Ökmen, küresel düzeyde yeni bir parasal gevşeme döneminin tekrar başlama olasılığının arttığını, buna bağlı olarak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin fonlama sıkıntısının tekrar rahatlayabileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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