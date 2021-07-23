Dünyada 35 yaş üstündeki kaleciler arasında en çok para kazanan ikinci isim Muslera
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Dünyada 35 yaş üstündeki kaleciler arasında en çok para kazanan ikinci isim Muslera

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2.5 milyon euro yıllık ücreti olan Muslera 35 yaş ve üstü isimler dikkate alındığında dünyanın en çok kazanan ikinci kalecisi durumunda. Uruguaylı eldiveni geçebilen tek isim, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü kalecisi Neuer oldu. Neuer, Münih'ten 7.5 milyon euro garanti ücret alıyor.

Fernando Muslera'nın PSV maçındaki performansının ardından, aldığı ücret tartışma konusu oldu.

Fernando Muslera Galatasaray'ın kalesini uzun yıllardır koruyor. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçların çoğunda alkışlanacak bir performans gösteren deneyimli kaleci, çoğu zaman da takımına tek başına maçlar kazandırdı.

Dünyada 35 yaş üstündeki kaleciler arasında en çok para kazanan ikinci isim Fernando Muslera

Ancak 35 yaşına gelen deneyimli kaleci, PSV maçında yediği hatalı gollerle eleştirilerin odağı oldu. Uruguaylı file bekçisinin PSV maçındaki performansının ardından maaşı da tartışma konusu oldu.

İLK SIRADA NEUER VAR

2.5 milyon euro yıllık ücreti olan Muslera 35 yaş ve üstü isimler dikkate alındığında dünyanın en çok kazanan ikinci kalecisi durumunda.

Dünyada 35 yaş üstündeki kaleciler arasında en çok para kazanan ikinci isim Fernando Muslera

Uruguaylı eldiveni geçebilen tek isim, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü kalecisi Neuer oldu.

35 yaşındaki file bekçisi 7.5 milyon Euro garanti ücret alıyor. Muslera, Inter'den Samir Handanovic, Marsilya'dan Mandanda ve West Ham'dan Fabianski'nin aralarında olduğu birçok önemli ismi sollamayı başardı. Sosyal medyada Muslera ve maaşına yönelik sert eleştiriler yapıldı.

Dünyada 35 yaş üstündeki kaleciler arasında en çok para kazanan ikinci isim Muslera
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