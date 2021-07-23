Dünyada 35 yaş üstündeki kaleciler arasında en çok para kazanan ikinci isim Muslera

2.5 milyon euro yıllık ücreti olan Muslera 35 yaş ve üstü isimler dikkate alındığında dünyanın en çok kazanan ikinci kalecisi durumunda. Uruguaylı eldiveni geçebilen tek isim, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü kalecisi Neuer oldu. Neuer, Münih'ten 7.5 milyon euro garanti ücret alıyor.