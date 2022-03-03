Dünyaca ünlü Time dergisinden Putin'i çıldırtacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyaca ünlü Time dergisinden Putin'i çıldırtacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek

Haberler.com, Mesut Şahin - Ekonomi
 - Güncelleme:

Dünyaca ünlü Time dergisi, Ukrayna'nın Rusya işgaline karşı verdiği direniş mücadelesini kapağına taşıdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasına atıf yapılan kapakta, "Hayat ölüme, aydınlık karanlığa galip gelecek" ifadesi Ukrayna'nın resmi diliyle yazıldı.

Amerikan dergisi Time, son sayısında Ukrayna bayrağının renklerine ve ülkenin Devlet Başkanı Zelenski'nin sözlerine yer verdi. Kapakta, Zelenski'nin salı günü Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) konuşmasına atıf yapılarak, "Hayat ölüme, aydınlık karanlığa galip gelecek" ifadesi Ukrayna'nın resmi diliyle işlendi.

"ZELENSKİ VE UKRAYNA'NIN KAHRAMANLARI"

Siyah zemin üzerine Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavinin yer aldığı kapağın alt kısmında ise, "Zelenski ve Ukrayna'nın kahramanları" ifadesi dikkat çekti.

Dünyaca ünlü Time dergisinden Putin'i çıldırtacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek

TARİHİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK

Time'ın Ukrayna haberinde, Zelenski'nin Rusya'nın saldırılarına rağmen Kiev'de kalarak ABD ile müttefiklerini harekete geçirdiği ve "tarihin seyrini değiştirdiği" belirtildi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Time Dergisi, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title