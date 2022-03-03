Dünyaca ünlü Time dergisinden Putin'i çıldırtacak Ukrayna kapağı: Aydınlık karanlığa galip gelecek

Amerikan dergisi Time, son sayısında Ukrayna bayrağının renklerine ve ülkenin Devlet Başkanı Zelenski'nin sözlerine yer verdi. Kapakta, Zelenski'nin salı günü Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) konuşmasına atıf yapılarak, "Hayat ölüme, aydınlık karanlığa galip gelecek" ifadesi Ukrayna'nın resmi diliyle işlendi.

"ZELENSKİ VE UKRAYNA'NIN KAHRAMANLARI"

Siyah zemin üzerine Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavinin yer aldığı kapağın alt kısmında ise, "Zelenski ve Ukrayna'nın kahramanları" ifadesi dikkat çekti.

TARİHİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK

Time'ın Ukrayna haberinde, Zelenski'nin Rusya'nın saldırılarına rağmen Kiev'de kalarak ABD ile müttefiklerini harekete geçirdiği ve "tarihin seyrini değiştirdiği" belirtildi.