Dünyaca ünlü teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti

Dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli teknik adamlardan kabul edilen 73 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Gerard Houllier, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Fransız teknik direktör Gerard Houllier, dün gece hayatını kaybetti.

L'Equipe'de yer alan habere göre 73 yaşındaki Houllier, Paris'teki bir hastanede aort ameliyatı oldu ve pazar günü hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi. Gerard Houllier'in bu sabaha karşı hayatını kaybettiği ifade edildi.

"İYİ OLACAĞIM" MESAJI VERMİŞTİ

Fransız futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Houllier, Michel Hidalgo ve Robert Herbin'den sonra 2020'de hayatını kaybeden bir diğer önemli Fransız futbol adamı oldu.

Gerard Houllier geçtiğimiz hafta umut veren bir açıklama yapmış ve "Zor zamanlar geçiriyorum ama iyi olacağım." mesajını iletmişti.