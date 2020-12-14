Dünyaca ünlü teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dünyaca ünlü teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti

14.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:32
Dünyaca ünlü teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti

Dünya futbolunun yetiştirdiği en önemli teknik adamlardan kabul edilen 73 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Gerard Houllier, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Fransız teknik direktör Gerard Houllier, dün gece hayatını kaybetti.

L'Equipe'de yer alan habere göre 73 yaşındaki Houllier, Paris'teki bir hastanede aort ameliyatı oldu ve pazar günü hastaneden taburcu edilerek evine gönderildi. Gerard Houllier'in bu sabaha karşı hayatını kaybettiği ifade edildi.

"İYİ OLACAĞIM" MESAJI VERMİŞTİ

Fransız futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Houllier, Michel Hidalgo ve Robert Herbin'den sonra 2020'de hayatını kaybeden bir diğer önemli Fransız futbol adamı oldu.

Gerard Houllier geçtiğimiz hafta umut veren bir açıklama yapmış ve "Zor zamanlar geçiriyorum ama iyi olacağım." mesajını iletmişti.

İlgili Haberler

Gerard Houllier kimdir? Gerard Houllie neden öldü?
Gerard Houllier kimdir? Gerard Houllie neden öldü?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Mustafa Varank Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Cemal Hünal Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Çağdaş Atan Sergen Yalçın Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyaca ünlü teknik adam Gerard Houllier hayatını kaybetti - Paris
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 14:33:02. #1.15#
title