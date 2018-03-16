Dünyaca Ünlü Markalar İndirimli Fiyatlarla Vatandaşlara Sunulacak

Tekstilden ayakkabıya dünyaca ünlü markalar 24 Mart-8 Nisan tarihleri arasında 212 Fırsat Garajı etkinliğiyle indirimli satışa çıkacak.

Kış aylarının bitmesinin ardından yeni sezon ürünlerin raflarda yerini almasıyla alışveriş sezonu da başladı. Avrupa yakasında yer alan 212 İstanbul Power Outlet AVM, indirim günleri kapsamında düzenlediği 212 Fırsat Garajı 24 Mart-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yapılan açıklamada, Boyner, Network, Hotiç, Derimod, Tefal, Madame Coco, Taç, gibi önemli ve takip edilen markalar, kapalı otopark alanında projeye özel hazırlanan alışveriş alanında ve bu günlere özel extra indirimli fiyatlarla müşterilerine çok özel imkanlar sunacaklar.

Fırsat garajında tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa, zücaciyeden kozmetiğe dünyaca ünlü markalar alışverişseverlerin beğenisine sunulacak. - İSTANBUL