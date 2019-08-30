Dünyaca ünlü markalar Batman'da üretiliyor

30.08.2019 14:48

Batman'da 2007 yılında iki atölye ile başlayan tekstil sektörü hızla büyümeye devam ediyor. Yurt dışındaki dünyaca ünlü markaların üretimi de artık Batman'da yapılmaya başlandı.



Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde 5 sene önce 100 kişiyle faaliyete geçen tekstil fabrikasında şuan 600 personel çalışıyor. Fabrikada çalışan personel sayısının bine çıkarılması hedefleniyor. Devlet desteği de alan tekstil fabrikası, Amerika, İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine üretim yapıyor. Ayrıca fabrikada çalışanları eğitmek amacıyla 'Akademi Projesi' başlatıldı. Akademi ile çalışan personel stratejik düşünme, hedef bazlı çalışma, etkili iletişim gibi konularda eğitime tabi tutulacak.



Genç nüfusun fazla olmasından dolayı Batman'ı seçtiklerini belirten Fabrika Müdürü Burhaneddin Altun, "1994 yılında İstanbul'da kuruldu. 5 yıldır Batman'da faaliyette bulunmakta. Son iki yıl içerisinde de deri ve penye grubu kuruldu. Daha önce triko vardı. Yaklaşık 100 kişiyle başladık, şu anda 600 kişiyiz. En kısa sürede bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anda eğitim bantları kuruldu. Acemi arkadaşlarımızı burada eğitiyoruz. İçerideki üretimi arttırmak için önce kendi bünyemizde eğiteceğiz. Ondan sonra üretime katacağız. Buranın seçilmesinin nedeni Batman'da genç nüfus çok fazla. Yaklaşık yüzde 50 oranında genç nüfus fazla. Vasıfsız eleman da fazla. O yüzden teşvik bölgesi olmasından dolayı Batman seçildi. Şu anda hedefimize hızla ilerliyoruz. Üretim yaptığımız ülkeler Amerika, İngiltere, Fransa, Kanada, Hollanda ve Portekiz ülkelerinin tekstil ihracatını yapıyoruz. Şu anda teşvik devam ediyor. 6. bölge olmasından dolayı devletin verdiği bir teşvik de var. Ama en büyük sebep burada genç nüfusun fazla olması. 20-30 yaş aralığı çok fazla. O yüzden bu da güç katıyor. Bu yüzden de Batman lokasyonu seçildi" dedi.



Fabrika çalışanlarından Suphiye Yılmaz ise, "İnsanlar burada evine, çocuğuna ekmek götürüyor. O yüzden biz bu işletmeyi kuranlara teşekkür ediyoruz böyle bir imkan sağladıkları için. Triko yani kışlık ürünler üzerine çalışıyoruz" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA