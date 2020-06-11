Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor NBA'in resmi top markası Spalding, geçtiğimiz Ocak ayında vefat eden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın imzasının ve adının bulunduğu, Mamba yılanının derisinden yapılma basketbol topunu satışa sunmaya hazırlanıyor.

NBA'in resmi top markası Spalding, geçtiğimiz Ocak ayında helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant temalı bir top çıkaracak.

1983'ten beri NBA'in resmi basketbol topu olan Spalding, sınırlı sayıda ürettiği Kobe Bryant'ın ismi, imzası ve sembolü olan 'Mamba yılanı' derisinin bulduğu özel bir basketbol topunu 15 Haziran'da satışa sunacak.

37 YIL SONRA DEĞİŞİYOR

NBA'de 37 yıldır kullanılan Spalding basketbol topları, yerini 2021-2022 sezonundan itibaren NCAA'de kullanılan Wilson marka toplara bırakacak.