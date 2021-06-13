Taraftar geri sayıma geçti! Dünyaca ünlü Diego Costa Kartal olmaya geliyor
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Taraftar geri sayıma geçti! Dünyaca ünlü Diego Costa Kartal olmaya geliyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir numaralı hedefe Diego Costa'yı koymuş durumda. Yapılan görüşmelerde büyük yol alındı. İlk başta kapıyı 4.5 milyon eurodan açan Costa, 3 milyon euroya kadar indi. 2.5 milyon euroluk imza parası talebini de 1.5 milyon euroya düşürdü. Beşiktaş, maksimum 2.5 milyon euro verebileceğini bildirdi. Aradaki bu farkın kapanması bekleniyor.

Siyah-Beyazlılar kulüpsüz olan Diego Costa'da sona doğru geldi. 32 yaşındaki golcü Beşiktaş'ta oynamaya çok sıcak bakıyor. Pazarlıklarda aradaki büyük fark da eridi. İlk başta 4.5 milyon euro yıllık ücret ve 2.5 milyon euro imza parası isteyen Costa, maaşını 3 milyon euroya, imza talebini ise 1.5 milyon euroya indirdi.

Dünyaca ünlü golcü Beşiktaş'a çok yakın! Costa ile yapılan pazarlıklarda sona gelindi

"BİRAZ DAHA İN"

Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yapılacak yeni mukavele ve diğer transferler dolayısıyla Siyah-Beyazlılar Costa'dan biraz daha indirim istedi. Beşiktaş, Costa'dan toplamda 1.5 milyon euro daha düşüş istedi. Önümüzdeki günlerde bu transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

Taraftar geri sayıma geçti! Dünyaca ünlü Diego Costa Kartal olmaya geliyor
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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