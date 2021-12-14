Dünyaca ünlü futbolcu Otamendi kabusu yaşadı! Ailesinin gözü önünde boynunu kemerle bağlayıp dövdüler
Benfica'da forma giyen yıldız savunmacı Nicolas Otamendi evine giren hırsızlar tarafından ailesinin gözü önünde saldırıya uğradı. Pazartesi sabahı Arjantinli futbolcunun evine giren 4 hırsız, Otamendi'yi boynunu kemerle bağladıktan sonra dövdü. Benfica kulübü yaşanan saldırıyı doğrularken, deneyimli futbolcu ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Uzun yıllar Manchester City forması giyen Nicolas Otamendi kabusu yaşadı. Yıldız futbolcu, evine giren 4 kişi tarafından boynu kemerle bağlandıktan sonra ailesinin gözü önünde acımasızca dövüldü.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Hırsızların olay yerinden para ve değerli eşyalar ile kaçtıkları aktarılırken, Portekiz polisinin olayı soruşturduğu belirtildi. Benfica'dan yapılan açıklamada, Otamendi ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Portekiz kulübü ayrıca olaya karışanların mahremiyetine saygı gösterilmesi konusunda çağrı yaptı.
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet