Vietnam'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 91 Kişi Hayatını Kaybetti

Vietnam'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 91'e yükseldi. Dak Lak eyaletinde en çok can kaybı yaşandı, kayıpların sayısı ise artmaya devam ediyor.

VİETNAM'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 91'e ulaştığı belirtildi.

Vietnam basınında yer alan haberlere göre; ülkenin orta bölgelerinde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi. Yetkililer, yağışlardan en çok etkilenen Dak Lak eyaletinde çoğu boğulma nedeniyle 63 kişinin yaşamını yitirdiğini, ülke genelinde de 11 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Selin yol açtığı hasarın, ilk hesaplamalara göre 500 milyon dolar civarında olduğu tahmin edildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
