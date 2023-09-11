Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Çin ile dostane ilişkilerin önemini vurguladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Çin ile Venezuela arasındaki dostane ilişkilerin barış, kalkınma ve işbirliği yoluna bağlı olduğunu belirtti. Maduro, Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde Çin ile Venezuela arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven, gerçek kardeşlik ve ortak kalkınma işbirliğine dayandığına inandığını ifade etti.

KARAKAS, 11 Eylül (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dostane ilişkilere sahip ve "kader birliği" yapmış Çin ve Venezuela'nın barış, kalkınma ve işbirliği yoluna bağlı olduğunu söyledi.

Çin'e resmi ziyareti öncesinde Xinhua'ya özel bir demeç veren Maduro, "Çin ile Venezuela arasında örnek teşkil eden bir ilişki var" dedi.

Maduro, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 8-14 Eylül tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunuyor.

Maduro, "Çin ve Venezuela'nın hükümetleri ve halkları arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven, gerçek kardeşlik ve ortak kalkınma işbirliğine dayandığına inanıyorum" dedi.

İkili ilişkileri verimli olarak niteleyen devlet başkanı, Çin'in farklı medeniyetlerden oluşan dünyanın çeşitliliğine saygılı, insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etme vizyonunu güçlü şekilde desteklediklerini belirtti.

Maduro, "Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği rotanın, insanları ekonomi, ticaret ve kültür dahil olmak üzere her açıdan birleştirdiğini ve sömürgecilikle emperyalizmin hakim olduğu eski dünyayı geride bırakmanın temelini attığını düşünüyorum" diye ekledi.

Ülkesinin, ABD emperyalizminin baskılarına direndiğini ve bu tür saldırılardan sonra ayağa kalkabileceğini gösterdiğini vurgulayan devlet başkanı, "Üretimin çeşitlendirilmesini temel alan yeni bir ekonomi modelinin inşası doğrultusunda ilerliyoruz" dedi.

Maduro, günümüzde uluslararası toplumun, hiçbir ülke ya da grubun tek başına egemen olmadığı çok kutuplu bir dünyaya öncülük etme konusunda tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Tüm insanlık tarihi boyunca bir imparatorluğun yerini bir başkasının aldığına ve sömürgeci iktidarların birbiri ardına geldiğine işaret eden Maduro, "Yüzyıllar boyu süren mücadelelerden sonra şimdi, 21. yüzyılda dünyanın emperyalizm ya da sömürgecilikten kurtulma olasılığını görebiliyoruz" dedi.

Gelişmekte olan onlarca ulusun, insanlığın yeniden birleşmesine yardımcı olduğunu ve mutluluk, eşitlik, özgürlük ve demokrasi hakkını yeniden elde ettiğini vurgulayan Maduro, bu çabaların ön saflarında yer alan Çin'den övgüyle söz etti.