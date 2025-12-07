Haberler

Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Kıyamet (Apocalypse Now), The Conversation ve Baba üçlemesi gibi sinema tarihine damga vuran filmlerin yönetmeni Francis Ford Coppola'nın eşsiz tasarım saati, açık artırmada adeta rekor hızla satıldı.Son filmiyle batan ünlü yönetmenin tasarımına da katkı verdiği saat 11 dakikada 10.8 milyon dolara satıldı. Saat için 1 milyon dolar değer biçilmişti.

Francis Ford Coppola'nın yıllardır sakladığı ve bizzat tasarımına katkı sunduğu özel üretim saati, açık artırmada rekor sürede rekor fiyata satıldı.

Sinema dünyasının efsane yönetmenine ait F.P. Journe FFC Prototype, New York'ta düzenlenen müzayedede büyük ilgi gördü.

86 yaşındaki Coppola'nın tasarımına katkıda bulunduğu ve satış öncesi yaklaşık 1 milyon dolar değer biçilen saati, New York'ta düzenlenen müzayedede sadece 11 dakika süren açık artırmanın ardından 10,8 milyon dolara alıcı buldu. Telefonda teklif veren alıcının kimliğinin açıklanmasını istemediği bildirildi.

BİR SAATE ÖDENEN EN YÜKSEK MEBLAĞLARDAN

Bu satış, ABD'de bir müzayedede bir saate ödenen ikinci en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. İlk sırada ise 2017'de Paul Newman'a özel tasarlanan Rolex Daytona'nın 17,8 milyon dolarlık satışı bulunuyor. Dünya çapında rekor ise 2019'da Cenevre'de 31,2 milyon dolara satılan Patek Philippe Grandmaster Chime modeline ait.

COPPOLA, MEGAPOLİS ZARARI NEDENİYLE DEĞERLİ VARLIKLARINI SATIYOR

Coppola'nın bu efsanevi saati satışa çıkarma kararının arkasında ise son dönemde yaşadığı büyük mali kayıp var. Yönetmen, tutku projesi Megalopolis için kendi cebinden 120 milyon dolar harcamış, ancak film dünya çapında yalnızca 14,4 milyon dolar gişe elde ederek büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Ekim ayında Belize'deki özel adasını satmak zorunda kaldığı ortaya çıkan Coppola, kısa süre önce katıldığı bir podcast'te de şu çarpıcı sözlerle mali durumunu doğrulamıştı:

"Hiç param yok çünkü tümünü Megalopolis için aldığım borçlara harcadım."

2024 Cannes Film Festivali'nde ilk kez gösterilen film; Adam Driver, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Nathalie Emmanuel ve Jon Voight gibi isimleri bir araya getiriyor. H.G. Wells'in Things to Come eserinden ilham alan yapım, yıkım sonrası New York'u ütopyaya dönüştürmek isteyen bir mimarın hikâyesini anlatıyor.

