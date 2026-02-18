Ukrayna'da zorunlu askerlik ve seferberlik uygulamalarıyla ilgili tartışmalar sürerken, profesyonel futbolcu Danylo Kolesnyk ile ilgili görüntü büyük ses getirdi.

ASKERE YUMRUK ATTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kolesnyk'i zorla askere almak için görevliler gönderdi. Askerî seferberlik ekipleri, oyuncunun evinin önünde bulunup onu zorla alıkoymaya çalıştı ancak futbolcu bu girişime direndi. Askeri yumruklayarak olay yerinden uzaklaşan Kolesnyk'in bu hareketleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

ZORUNLU ASKERLİK UYGULAMASI TARTIŞMA YARATIYOR

Ukrayna'da zorunlu askerlik uygulamaları son dönemde kamuoyu gündeminde yer tutuyor. Bazı haberlerde, ülke içinde askerlikten kaçmayı önlemek amacıyla uygulanan baskıcı yöntemlerin sivil gösterilere ve dirençlere yol açtığı belirtiliyor. "Busification" olarak tanımlanan yöntem, askerlik çağındaki erkeklerin yollarda veya kamuya açık alanlarda ani baskınlarla toplanmasına verilen ad olarak tartışılıyor ve halkta tepki yaratıyor. Bu yöntem, hem devlet otoritesi hem de bireysel haklar açısından eleştirilere konu oluyor.

Ukrayna'da askerlik yasası ve seferberlik politikaları, ülke savaş koşullarında kaynak ihtiyacını karşılamak için yönetim tarafından savunulsa da halk arasında karışık tepkilerle karşılanıyor. Bazı medya raporları ise askerî çağdaki erkeklerin kamu önünde tutulması veya direnç gösteren bireylere müdahale edildiğini aktarıyor. Bu gelişmeler, toplumdaki seferberlik karşıtlığının ciddiyetine dikkat çekiyor.