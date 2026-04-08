Bakan Bolat, Lizbon'da Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Luz ile bir araya geldi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Lizbon'da Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Türkiye-Portekiz JETCO toplantısı vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Lizbon'da Portekiz'in Altyapı ve Konut Bakanı Sayın Miguel Pinto Luz ile bir araya geldik. Sayın Luz ile ikili görüşmemizde Portekiz ile müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörlerinde önümüzdeki süreçte atılabilecek iş birliği adımlarını etraflıca ele aldık. Portekiz Hükümetinin önümüzdeki yıllarda yaklaşık 75 milyar dolarlık altyapı, ulaştırma, havalimanı, hızlı tren, konutlar ve haberleşme yatırımlarında, Türk firmalarının aktif rol alması beklentimizi Sayın Luz'a tekrar aktarma fırsatını yakaladık. Sayın Luz ile ayrıca, Portekiz ziyaretimiz kapsamında, yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün önde gelen temsilcilerinin Portekizli muhatap kamu kurum ve finans kuruluşları ile firmalarla bir araya getirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti paylaştık; kendisine organizasyon sürecinde sağladığı değerli katkıları ve desteği için teşekkürlerimizi ilettik. Küresel ölçekte üstlendiği projelerde edindiği tecrübe ve kapasitesi ile öne çıkan ve 138 ülkede toplam 12 bin 838 projeyle yaklaşık 559 milyar dolara ulaşan Türk yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün Portekiz Hükümeti'nin 'Portos 5 + Stratejisi' kapsamında gerçekleştireceği projelerde güvenilir ortaklar olabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı