Türkiye'nin 2024 Turizm Hedefleri: 62 Milyon Ziyaretçi ve 61 Milyar Dolar Gelir

Haber: İlhan Baba

(MAINZ) – Türkiye Cumhuriyeti Mainz Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Türkiye'nin 2024'te 62 milyon turist ve 61 milyar dolarlık gelirle tarihi turizm rekoru kırdığını belirterek, özellikle 55 yaş üstü "Best Ager" grubuna hitap eden yaş dostu turizmde Türkiye'nin cazip ve erişilebilir seçenekler sunduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Mainz Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, Almanya'nın Bingen am Rhein kentinde Dünya kardeş kentler turizm formu (TCWTF) Genel sekreteri Hüseyin Baraner'in organizesiyle düzenlenen "Rhein66 Best Ager" Kongresi'nde konuştu.

İnam, Türkiye'nin 2024'te turizm rekoru kırarak, 62 milyon ziyaretçi ağırladığını ve 61 milyar ABD doları turizm geliri elde ettiğini bildirdi.

Özellikle 55 yaş üstü aktif seyahat severlerden oluşan "Best Ager" grubunun, turizmde en hızlı büyüyen kesim olduğunu vurgulayan İnam, Türkiye'nin bu kitleye erişilebilir, çeşitli ve uygun fiyatlı tatil seçenekleri sunduğunu anlattı.

Almanya'dan Türkiye'ye çok sayıda doğrudan uçuş bulunduğunu, vizesiz giriş ve sadece kimlik kartı ile seyahat imkanının Alman turistler için büyük kolaylık sağladığını belirten İnam, Türkiye'nin yaş dostu turizmde önemli avantajlara sahip olduğunu ifade etti.

Başkonsolos İnam, Türkiye'nin Akdeniz tatil beldeleri, zengin kültürel mirası, termal ve wellness tesisleriyle öne çıktığını, yaş dostu turizmin sadece ekonomik bir fırsat değil, aynı zamanda Türkiye ile Almanya arasındaki dostluğu pekiştiren bir köprü olduğunu vurguladı. İnam, Rheinland-Pfalz bölgesiyle kaplıca turizmi ve nehir turları gibi alanlarda işbirliği çağrısında bulundu.