Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Japonya ile Karşılaşıyor

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile mücadele edecek. Maç, Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da TSİ 17.30'da başlayacak. Türkiye, grup aşamasını altıncı sırada tamamladıktan sonra yarı finale yükselme hedefiyle oynayacak.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde bugün Japonya ile karşılaşacak.

TSİ 17.30'da oynanacak maça Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena ev sahipliği yapıyor.

Türkiye, organizasyonun grup aşamasını altıncı sırada bitirirken, Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya üçüncü olmuştu.

Filenin Sultanları bu sene organizasyona 7'de 7 yaparak başladı ancak daha sonra inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

Türkiye, başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde 2023 yılında tarihinde ilk kez VNL şampiyonu olmuştu.

Ay-yıldızlılar, geçen sene çeyrek finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.

Organizasyonda yarı final maçları 26 Temmuz'da oynanacak.

Final etabı 27 Temmuz Pazar günü oynanacak üçüncü ve dördüncülük ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

A Milli Kadın Voleybol takımı 2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde yer almıştı. Ay yıldızlı ekibin aldığı dereceler şu şekilde:

2018 - İkincilik

2019 - Dördüncülük

2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı

2021 - Üçüncülük

2022 - Dördüncülük

2023 - Şampiyon

2024 - Altıncılık

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