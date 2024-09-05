Üye Girişi
Haberler
BBC

Türk Bankaları Rusya'ya Sevkiyat Yapan Firmaları Zorluyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk bankalarının Rusya'ya sevkiyat yapan firmaları zorladığını ve bazılarının transferlerini engellediğini söyledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk bankalarının Rusya'ya sevkiyat yapan firmaları gittikçe daha fazla 'zorladığını', bazılarının transferlerini engellediğini ve hesaplarını kapattığını söyledi.

Çarşamba günü Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun yeni hizmet binası açılışında, Rus haber ajansı TASS'a konuşan Yerhov, "İki ülke arasındaki karşılıklı ödemeler sorunu devam ediyor" dedi.

"Türk bankalarının Rusya'ya mal transferi yapan firmaları 'zorladığı' vakalar daha da sıklaştı" diyen Rus Büyükelçi sözlerinin devamında, "Bu müşterileri aktif bir şekilde tespit ediliyor ve transferleri engelleniyor ya da hesapları tümden kapatılıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Batılı mali yaptırımlarla yüzleşen Rusya, uluslararası ödemelerde ciddi sorunlarla karşılaşıyor.

Kremlin, bu baskının bir süredir Türk bankalarıyla yapmak istedikleri işlemlere de yansıdığını söylüyor.

Rusya geçen Şubat ayında, Türk bankalarının Rus müşterilere uyguladığı kuralları sıkılaştırdığını ve Türkiye ile ortak ve kabul edilebilir bir çözüm üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

Rusya'nın yaşadığı ödeme sorunları, Türkiye, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ana ticari ortaklarıyla işlemlerini önemli ölçüde yavaşlattı.

Türkiye Rusya'ya uygulanan yaptırımları bugüne kadar benimsemedi.

Ancak Rusya ile çalışan Türk bankalara ikincil yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulunulmuştu.

ABD, Nisan 2023'te aralarında Türkiye merkezli en az dört şirketin de bulunduğu 120'den fazla şirket ve kişiye Rusya’ya yönelik yaptırımları deldikleri gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.

BBC

Uluslararası İlişkiler Dış Politika Ekonomi Güncel Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlamasında dikkat çeken detay

 Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma çıktı! Ağır silahları devreye aldılar

2 ülke arasında çatışma çıktı, ağır silahları devreye aldılar

 Alper Yeğin'den AK Parti dönemi için olay iddia: 1 Ocak'ta kilosu 750 TL'den 4.750 kilo baklava almışlar

Sancaktepe Belediye Başkanı'ndan AK Parti dönemi için olay iddia
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evlendi! İşte yılın düğününden özel görüntüler

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya 'Evet' dedi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
5-6 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İnegöl, Osmangazi, Nilüfer elektrik kesintisi 5-6 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Beyşehir, Meram elektrik kesintisi 5-6 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Akhisar, Soma, Şehzadeler elektrik kesintisi 5-6 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Buca, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi 5-6 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip elektrik kesintisi listesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kimdir, hangi, partiden seçildi? 5-6 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi 5-6 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Eylül Esenler, Esenyurt, Bağcılar elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Mevlid kandili ne zaman, hangi gün? 2024 Kandil günleri Osimhen'in forma numarası kaç?
title