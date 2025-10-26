Haberler

Trump ve Lula da Silva, Ekonomi ve Ticaret Üzerine Görüştü

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, ASEAN Zirvesi sırasında Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile ikili ticaret ve ekonomi konularını ele aldı. İki lider, çözüm bulmak için ekiplerinin bir araya geleceği konusunda mutabık kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ASEAN Zirvesi kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ADB Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Lula da Silva açıklamasında, "Bugün öğleden sonra Malezya'da Başkan Trump ile harika bir görüşme gerçekleştirdim. İkili ticaret ile ekonomi gündemini açık ve yapıcı şekilde ele aldık. Ekiplerimizin, Brezilya yetkililerine yönelik tarifeler ve yaptırımlar konusunda çözüm için derhal bir araya geleceği konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
