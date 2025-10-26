Trump ve Lula da Silva, Ekonomi ve Ticaret Üzerine Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, ASEAN Zirvesi kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ADB Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Lula da Silva açıklamasında, "Bugün öğleden sonra Malezya'da Başkan Trump ile harika bir görüşme gerçekleştirdim. İkili ticaret ile ekonomi gündemini açık ve yapıcı şekilde ele aldık. Ekiplerimizin, Brezilya yetkililerine yönelik tarifeler ve yaptırımlar konusunda çözüm için derhal bir araya geleceği konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.