Trump, uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği 'TrumpRx' internet sitesini tanıttı
ABD Başkanı Donald Trump, 'TrumpRx.gov' isimli uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği internet sitesinin açıldığını duyurdu. Trump, bu girişimin milyonlarca Amerikalının hayatına olumlu etki edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, uygun fiyatlı ilaçların alınabileceği 'TrumpRx.gov' internet sitesinin halkın erişimine açıldığını belirterek, "Bu çok büyük bir iş" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısıyla kendi adını taşıyan ilaç sitesinin duyurusunu yaptı. Trump, büyük ilaç firmalarının tamamıyla ciddi görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmeler sonucunda birçok kritik ilacın fiyatında düşüş sağladıklarını vurgulayarak, büyük bir seçim vaadini yerine getirdiğini bildirdi.

Yeni hizmetin milyonlarca Amerikalının hayatına doğrudan dokunan ve bütçelerine önemli katkı yapacak bir adım olduğunu kaydeden Trump, "Bu akşam, tüm zamanların en dönüştürücü sağlık hizmetleri girişimlerinden birinin lansmanını yapıyoruz. Bu çok büyük bir iş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
