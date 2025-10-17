Trump, Şi Cinping ile Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, iki hafta içinde Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping ile görüşeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinin uzun vadede sürdürülemeyeceğini belirterek, iki hafta içinde Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping ile görüşeceğini söyledi. ABD basınına açıklama yapan Trump, Çin ile işlerin yoluna gireceğini düşündüğünü kaydederek, "Beni bunu yapmaya zorladılar" ifadesini kullandı.