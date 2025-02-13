Trump'ın Tazminat Teklifini 75 Bin Çalışan Kabul Etti

ABD'de yaklaşık 75 bin çalışanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'federal hükümeti küçültme' çabaları kapsamındaki 'istifa karşılığında federal hükümet çalışanlarına tazminat ödeme' teklifini kabul ettiği belirtildi.

ABD'de federal hükümetin insan kaynakları kurumu Personel Yönetim Ofisi, Trump'ın 'federal hükümeti küçültme' çabaları kapsamında, istifa karşılığında çalışanlara tazminat ödeme teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, yaklaşık 75 bin kişinin, Trump'ın söz konusu teklifini kabul ettiği fakat istifa edenlerin eylüle kadar maaş almaya devam edeceği bildirildi.