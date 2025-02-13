Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Hastanedeki skandala inceleme

Trump'ın Tazminat Teklifini 75 Bin Çalışan Kabul Etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın 'federal hükümeti küçültme' çabaları kapsamında istifa eden federal çalışanlara tazminat ödeme teklifine yaklaşık 75 bin kişi olumlu yanıt verdi.

ABD'de yaklaşık 75 bin çalışanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'federal hükümeti küçültme' çabaları kapsamındaki 'istifa karşılığında federal hükümet çalışanlarına tazminat ödeme' teklifini kabul ettiği belirtildi.

ABD'de federal hükümetin insan kaynakları kurumu Personel Yönetim Ofisi, Trump'ın 'federal hükümeti küçültme' çabaları kapsamında, istifa karşılığında çalışanlara tazminat ödeme teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, yaklaşık 75 bin kişinin, Trump'ın söz konusu teklifini kabul ettiği fakat istifa edenlerin eylüle kadar maaş almaya devam edeceği bildirildi.

Trump'ın Tazminat Teklifini 75 Bin Çalışan Kabul Etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
img

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
img

Bir ülkeyi daha karıştırdı
img

Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi

Babası da suikasta kurban gitmişti! Ünlü iş insanına ölüm tehdidi
TFF olaya el attı: Artık sahadan çekilmek mucize olur

Artık sahadan çekilmek mucize olur
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.