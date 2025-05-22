Trump'ın Altın Kart'ı yakında piyasaya sürülüyor

Trump'ın Altın Kart'ı yakında piyasaya sürülüyor
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Trump'ın Altın Kart'ı yakında piyasaya sürülüyor
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ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, 5 milyon dolara daimi ABD oturma izni sağlayan Altın Kart'ın yakın piyasaya sürüleceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ve üzerine kendi fotoğrafını bastırdığı Altın Kart'a kaydolmak için hazırlanan web sitesi ise bir hafta içinde yayına girecek.

5 milyon dolara daimi ABD oturma izni satın almak isteyenler için fırsat geliyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e göre, bir ABD "altın kartına" kaydolmak için web sitesi bir hafta içinde yayına girecek.

SİTE BİR HAFTA İÇİNDE YAYINA GİRECEK

Trump yönetimi yetkilisi Lutnick, Trumpcard.gov web sitesinin yaklaşık bir hafta içinde yayına girmesini beklediğini söyledi. Ayrıntıları daha sonra açıklanacak ancak şimdiden Altın Kart'ı almak isteyenler kayıt yaptırabiliyor.

"5 MİLYON DOLARA BU SİZİN OLABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında "altın kartı" duyurarak, Amerikalı olmayanların "artı Yeşil Kart ayrıcalıkları" satın almasına izin vereceğini söylemişti. Geçtiğimiz ay, kelimenin tam anlamıyla altın renkli kartın fiziksel bir versiyonunu göstererek muhabirlere, "5 milyon dolara bu sizin olabilir" dedi.

KENDİ FOTOĞRAFINI BASTIRDI

Üzerinde yüzünün bir fotoğrafı var ve "Trump kartı" yazan altın renkli karttan elde edilecek gelirle ABD'nin borçlarının ödenmesi bekleniyor. Uzmanlar Trump'ın kongre onayı olmadan planı uygulamak için yasal yetkisinin olup olmadığını sorguladılar.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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