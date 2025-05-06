Trump, İlaçlara Yönelik Gümrük Vergilerini Açıklayacak
ABD Başkanı Donald Trump, reçeteli ilaçların yerli üretimini desteklemek amacıyla yeni gümrük vergilerini iki hafta içinde açıklayacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, ilaçlara yönelik gümrük vergilerini iki hafta içinde açıklayacağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, reçeteli ilaçlar için sağlam bir yerli üretimin yeniden tesis edilmesini kolaylaştırmaya yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı. Trump, ilaçlara yönelik tarifelerin zamanlaması ve oranlarıyla ilgili, "Önümüzdeki iki hafta içinde açıklayacağım" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya