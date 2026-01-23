Haberler

Trump: Davos'tan kazanımlarla döndüm

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'ndan dönerken Grönland ve Barış Kurulu'ndaki gelişmelerle ilgili olumlu görüşlerini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'tan Washington'a Grönland ve Barış Kurulu'ndaki kazanımlarla döndüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 56'ncı Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump, "Davos'ta inanılmaz zaman geçirdim. Grönland'ın nasıl şekilleneceği üzerinde çalışılıyor ve bu durum ABD için harika olacak. Barış Kurulu ise dünyanın daha önce hiç görmediği bir şey ve çok özel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
