Trump: Yüksek dozda aspirin aldığımdan dolayı elimdeki morluklar oluşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek dozda aspirin kullandığını ve bu yüzden morlukların oluştuğunu açıkladı. Ayrıca uyku alışkanlıkları ve spor konusundaki yorumları ile sağlık sorunlarına dair spekülasyonları yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, doktorların tavsiye ettiği dozun aksine çok daha yüksek dozda aspirin kullandığını ve bu nedenle elindeki morarmaların oluştuğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasında verdiği demeçte, sağlığı hakkında dolaşan spekülasyonlara açıklık getirdi. Trump, doktorların önerdiğinden çok daha yüksek miktarda aspirin kullandığını, ellerinde görülen ve tartışma yaratan morlukların da bu durumdan kaynaklandığını açıkladı.

Yüksek doz kullanımını kendine has bir üslupla savunan Trump, "Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve ben kalbimden kanın kalın akmasını istemiyorum. Kalbimden ince, güzel kanın akmasını istiyorum. Anlaşıldı mı? 25 yıldır düzenli olarak aspirin kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bacağında oluşan şişliklere karşı özel çorap kullanmayı denediğini ancak bundan haz etmediği için vazgeçtiğini anlatan Trump, uyku ve spor alışkanlıklarına da değindi. Asla uzun süre uyumadığını ve spordan hoşlanmadığını belirten Trump, "Başkaları gibi koşu bandında saatlerce yürümek veya koşmak bana göre işler değil" dedi.

Öte yandan Trump, toplantılar esnasında uyuyakaldığı iddialarını yalanlayarak sadece gözlerini dinlendirdiğini savundu. İşitme problemi yaşadığı yönündeki söylemlere ise Trump, "Sadece çok sayıda kişi aynı anda konuştuğunda zorluk çekiyorum" karşılığını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
