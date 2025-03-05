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Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız

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2. Başkanlık döneminin ilk Kongre konuşmasını gerçekleştiren ABD Başkanı Trump, "Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara (182 milyon TL) vatandaşlık satacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre konuşmasını gerçekleştirdi. Altın Kart uygulamasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump beklenen haberi verdi.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA İNSAN GELECEK"

Trump "Altın Kart uygulamasına başlıyoruz. 5 milyon dolara (182 milyon TL) ABD vatandaşlığı vereceğiz. Dünyanın dört bir yanından insan gelecek. Yeşil Kart gibi olacak ama daha sofistike olacak. Elbette vergilerini ödeyecekler.

"SEÇİLMEMİŞ BÜROKRATLARIN HAKİMİYETİ SONA ERİYOR"

Amerika'da gerçek demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz. Seçilmemiş bürokratların hakimiyeti sona eriyor. Eğer ürününüzü ABD'de üretmiyorsanız, Trump yönetiminde gümrük vergisi ödeyeceksiniz. Birçok ülke bizim onlara uyguladığımızdan daha fazla gümrük vergisi uyguluyor.

"2 NİSAN'DAN SONRA GÜMRÜK VERGİLERİ DEVREYE GİRECEK"

1 Nisan şakası yapmak istemem, 2 Nisan'dan sonra karşılıklı gümrük vergileri devreye girecek. Bize ne vergi uyguluyorlarsa biz de onlara uygulayacağız."

Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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Emeklilerin gözü kulağı zamda: 3 formül öne çıkıyor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVATOZZ:

Çok iyi olur. Meksika'da orda burda nekadar baron varsa azılı varsa girsin ülkenize.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Trump' a 3 dakika adam ol deseler, 3 dakikanın dolması için zaman tutar.

Yorum Beğen21
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Haber YorumlarıSMMM:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞINI 400 BİN DOLARA SATANLARA NE DEMELİ ?

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıMengele:

O kadar param olsa niye Amerikan vatandasi olayimki giderim Afganistana

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Haber YorumlarıAli Hızel:

Bu kadar ucuz olurmu bit ülke vatandaşlığı al almak herşeyden önce ülke vatandaşlığı para ile satılırmı ??

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Vatandaşlık almak için o parayı veren adam maldır.

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