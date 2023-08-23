TİKA, Afganistan'da futbol sahası inşa etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'ın Belh Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde futbol sahası inşa etti. Açılış törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu ve diğer yetkililer katıldı. Emniyet Müdürü, sahanın iki ülke arasındaki dostluğa katkı sağlayacağını belirtti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin bir bölümünün çevre düzenlemesi ile normal standartlarda inşa edilen futbol sahasının çimlendirilmesi yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen açılış törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Belh Emniyet Müdürü Mevlevi Abdulzahir Müdessir, Belh Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Amiri Mevlevi Muhammad İbrahim Sacid, TİKA Mezar-ı Şerif Program Koordinatörü Mikail Taşdemir katıldı.

Törende konuşan Emniyet Müdürü Müdessir, söz konusu çevre düzenlemesi ve futbol sahasının iki ülke arasında var olan dostluk ve kardeşlik duygusunun gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Müdessir, sağlanan hizmetle birlikte emniyet müdürlüğü bünyesinde sportif faaliyetlerin artırılması için gerekli çalışmaları başlatacaklarını belirtti.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Taşdemir de Türkiye'nin uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetleri çerçevesinde, TİKA'nın, 2005'ten beri Afganistan'daki çalışmaları kapsamında başta sağlık hizmetleri olmak üzere eğitim, tarım, idari altyapıların geliştirilmesi, kapasite geliştirme ve acil insani yardımlar alanlarda kalkınma faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Özellikle halihazırda Afganistan'da işsizliği azaltmak amacıyla engellilere yönelik birçok meslek edindirme kurslarının hayata geçirildiğini ifade eden Taşdemir, Türk halkının ve devletinin her zaman Afgan kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Taşdemir, 3 bin 200 metrekare alana sahip futbol sahasının çimlendirilmesinin yanında etrafına birçok oturma bankları, yürüyüş alanları, dinlenme çardakları ve çöp toplama konteynerleri yerleştirildiğini söyledi.