Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Portekiz'de

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Portekiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi 5'inci Dönem Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Lizbon'da Büyükelçi Haldun Koç ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye- Portekiz 5'inci Dönem JETCO Toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz Portekiz'de; Lizbon Büyükelçimiz Sayın Haldun Koç ve kıymetli Büyükelçilik personelimizi ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldık. Türkiye'nin, ticari diplomasi vizyonu doğrultusunda; gerçekleştireceğimiz temasların, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

