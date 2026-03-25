Bakan Bolat, Nijeryalı mevkidaşı Oduwole ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Nijerya'nın Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Jumoke Oduwole, DTÖ 14'üncü Bakanlar Konferansı kapsamında Kamerun'da bir araya gelerek ticaret hacminin artırılması ve yatırımların teşvik edilmesi üzerine görüşmeler yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Dr. Jumoke Oduwole ile geçtiğimiz kasım ayında yapılan 11'inci Dünya Helal Zirvesi sonrasında, bu defa DTÖ 14'üncü Bakanlar Konferansı vesilesiyle, Kamerun'da bir araya geldik. Ocak ayında Nijerya Devlet Başkanı Sayın Tinubu'nun Ankara ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanlarımızın da kararlaştırdığı üzere 2 milyar doları aşan ticaret hacmimizin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve iş insanlarımıza iş yapma kolaylığının sağlanmasının önemine vurgu yaptık. Bakanlıklarımız arasında tesis ettiğimiz Ortak Ticari ve Ekonomik Komitesinin (JETCO) ilk toplantısının ve ülkemizden geniş katılımlı iş insanları heyeti ile birlikte düzenlenecek bir İş ve Yatırım Forumunun, 2026 yılı içerisinde Abuja'da gerçekleştirilmesini kararlaştırdık. Nijerya ile ticari ilişkilerimizi çok daha ileri bir seviyeye taşımak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
