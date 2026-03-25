Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Dünya Ticaret Örgütü 14'üncü Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Kamerun'a gitti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14'üncü Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Kamerun'dayız. Programımız kapsamında ilk ziyaretimizi Kamerun Büyükelçiliğimize gerçekleştirdik. Büyükelçimiz Sayın Volkan Öskiper'i ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldık; Kamerun başta olmak üzere Afrika kıtasıyla ticari ve ekonomik ilişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; ticaret diplomasimizi sahada güçlendirmeye, ihracatçılarımız için yeni fırsat kapıları aralamaya ve dost ülkelerle karşılıklı kazanç temelinde iş birliklerimizi derinleştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Afrika ile büyüyen ticaret hacmimizi daha ileri seviyelere taşıyacak adımları atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

